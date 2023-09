Pri pohľade na jej štíhle mladé telo musí byť každému chlapovi jasné, že táto slečna za dverami spálne dokáže ozajstné divy. No o tom, čo má v posteli najradšej, Maria hovorí nerada. Tvrdí, že potom muži, ktorých zbalí, prichádzajú o radosť z prekvapenia.

V erotickom modelingu pôsobí len dva roky, za ten čas si však už stihla vybudovať celkom slušnú kariéru. Ako vraví, vyzliekanie je pre ňu ideálnym spôsobom, ako zarábať peniaze. S ostychom rozhodne nemá problémy a tvrdí, že za svoje krivky sa rozhodne nehanbí.

Voľný čas rada trávi v prírode, ktorá ju podľa jej vlastných slov nabíja neskutočnou energiou. Aj tou sexuálnou. Nepozná vraj lepšie miesto na sex než pod korunami stromov, no ani spálňa podľa nej nie je na zahodenie. Je to jednoducho žena do koča i do voza.