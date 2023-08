Jemnosť skrytá vo vášni

Mandy má prirodzené dvojky, chutné malé bradavky a nádherne jemnú pokožku. Nemá na sebe žiadne jazvy, iba obrázky, pretože fandí tetovaniu. V jej prípade však tetovanie rozhodne nepatrí k niečomu, čo by prekrývalo niečo erotické, práve naopak, je pikantným doplnkom. Ako štipka soli v sladkej palacinke. Rozhodnutie stať sa erotickou modelkou v nej nezrelo dlho. Jej predsavzatím totiž bolo robiť v živote len príjemné veci a sex rozhodne stojí za to, aby sa mu človek venoval aj každodenne. Vytrvalo si išla za svojim cieľom. Dalo by sa povedať, až do podlahy, teda od suterénu erotiky, kde bolo potrebné vyplniť mnohým mužom aj tie najtajnejšie chúťky. Občas zatla zuby, občas prehltla a kráčala smerom ku hviezdam.

Nohy dá od seba rada vždy

Rada sa fotí v Evinom rúchu, ale potrpí si aj na rôznorodé šaty. S výstrihom alebo atraktívnou farbou. Má rada červenú, ktorá prirodzene zvýrazní jej šarm a hodí sa k jej plavým vlasom. Nohavice nenosí prakticky skoro vôbec, maximálne krátke šortky tesne pod zadok. Dôvod pochopíte, keď nazriete do jej galérie. Miluje, ak môže dávať nohy od seba prakticky kedykoľvek a šaty to umožňujú veľkolepo, stačí len stiahnuť nohavičky. Výsledkom je, že si užíva nielen v práci, ale často aj cestou do práce

Miluje nakupovanie

Patrí k ženám, ktoré síce majú zvládnuté umenie sexu a zvádzania, ale vo finančnej gramotnosti má rezervy. Neraz priznala, že často dokáže minúť to, čo za mesiac zarobí do posledného centu. A pritom je jedno, aká je to suma. Zatiaľ sa tým netrápi, ale s úsmevom dodáva, že zatiaľ jej zlatá baňa celkom dobre zarába.