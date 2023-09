Málokto by tipoval, že má už 30 rokov a celých deväť rokov sa venuje erotickému modelingu. Ako tvrdí, nič iné v podstate nerobila, fotenie aktov bolo pre ňu vždy hlavným zdrojov príjmov. Niet divu, také telo je v kombinácii s nedostatkom ostychu doslova zlatou baňou.

Popri modelingu stihla vyštudovať ekonómiu, no podľa jej vlastných slov to urobila prakticky len preto, aby mala titul. Na to, že by prestala s fotením, zatiaľ vôbec nemyslí, a keď raz odíde do výslužby, rada by si otvorila vlastný butik s oblečením.

Luna veľmi rada cestuje a plynule sa dohovorí tromi jazykmi. Hovorí, že na jazyky mala vždy talent a perfektne ovláda aj ten, ktorý má v ústach. Asi aj preto sa odhodlala nakrúcať erotické scény so ženami.