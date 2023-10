Prvé akty nafotila začiatkom roka 2023 a na prvý pohľad ukázala, že sa prirodzene rada vyzlieka. To je základný predpoklad, aby žena v tejto brandži nielen uspela, ale stala sa aj obľúbenou a vyhľadávanou.

Tvrdí, že nad nakrúcaním filmov pre dospelých zatiaľ neuvažuje, no nevylučuje to. Dobre vie, že filmami sa dá zarobiť viac, no jej zatiaľ v pohode stačí fotenie aktov. V Evinom rúchu sa síce cíti pohodlne, ale nie až tak, aby si pred kamerou strihla nejakú scénu s mužom či ženou.

Keď práve nepracuje, rada sa venuje najmä nakupovaniu. So smiechom hovorí, že sa rovnako rada vyzlieka ako oblieka a v dvojizbovom byte musela jednu miestnosť vyhradiť šatníku. Aj preto by vraj frajera do svojho života momentálne nevedela vtesnať.