Korenistá Maďarka

Kathy Heaven predstavuje prototyp ženy, ktorá sa nezľakla veľkých výziev. Svedčí o tom aj fakt, že ani jej prsia nie sú malé. No a v zápase milovníkov veľkých hrudníkov akosi vždy ostatné ťahajú za kratší koniec. Ako sama hovorí, nie je to vždy jednoduché, nosiť taký náklad poprosia, ale čo by pre nás mužov nespravila. Veď také prsia skutočne nemá každá a rozhodne stojí za to si takéto grandiózne proporcie vychutnať. Aspoň pohľadom. A preto k nej muži vzhliadajú s nadšením, priazňou a obdivom.

Vyskúšala všetko

Budapeštianske predmestie je známe ženami, ktoré sa túžia z brehu Dunaja vyštverať na vrchol v zámorí. A preto sú ochotné spraviť prakticky čokoľvek. Aj Kathy patrila k adeptkám, ktoré si povedali všetko, alebo nič. Sama skúsila, že život u južných susedov nemôže uspokojiť jej nadšenie pre život a preto sa rozhodla stoj, čo stoj vysúložiť si letenku do USA. Podarilo sa, ale dodnes hovorí, že to nebolo nič pre slabé žalúdky. Ako hovorí mala v ústach penis častejšie, ako lyžičku do polievky. A to je reč len o ústach, ale ani ďalšie jej dva otvory neostali bez povšimnutia. Je to jednoducho žena, ktorá sa skutočne dostala do popredia od úplného suterénu. Vyskúšala prakticky všetky sexuálne polohy aj prakticky. A hoci nie každá patrí k jej obľúbeným, tak zvládne naozaj všetko.

Stále jej nedochádza para

Je aktívnou ženou na scéne a hoci je už príjemne šťavnatou MILF, tak neprestáva vykazovať nadšenie pre sex a erotiku. Chcete ženu, ako je ona? Nech sa páči, galéria je štedrá. Ak by ste s ňou však chceli chodiť za ručičku, tak vám dá asi červenú kartu. Ona nie je na romantiku. A dokonca nesníva ani o tom, že sa stane pre niekoho princeznou. Ona totiž chce byť naveky porno kráľovnou.