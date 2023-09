Blíženec s Wilmingtonu

Pochádza z prístavného mesta v okrese New Hanover zo severnej Karolíny. Narodila sa tu, ale je priezračne jasné, že americkú krv nedostala. Pochádza zo Srbska. Teda nie tak ona ako jej rodina, ktorá sa dostala za veľkú mláku s cieľom splniť si americký sen. Ako sama hovorí, jej rodina tvrdo pracovala, ale skutočný americký sen sa podarilo splniť až jej. A to práve vďaka svojim predkom. Ani nie tak kvôli zázemiu, ktoré jej vytvorili, ale hlavne vďaka genetickej výbave, ktorou ju obdarovali. Pretože jedna vec je šport, zdravá strava a nadšenie pre kultivovanie tela, ale žiadna plastická operácia nenahradí dobrý telesný základ. Jej telo je teda dobrým telesným základom, ktorý už len udržiava, aby bola spanilou devou na jazde erotickým šoubiznisom.

V čipke aj bez nej

Stoya je tmavovláska, ktorej pristane prakticky čokoľvek. Môže si dať šaty podľa najnovšej módy, rovnako tak aj ľahkú čipku. Nebola vždy porno divou. Tmavá a tichá brunetka bola neraz fotená ako šperk krásy aj v rešpektovaných tlačových médiách od New York Times po Vice, pričom sa stavala ako zástankyňa sexuálnej revolúcie a svoje telo stvárňovala ako umenie. Jej umelecké sklony, nekonečný sexepíl a úplne prirodzené telo z nej nakoniec urobili jednu z najvzrušujúcejších pornohviezd, aké sa v posledných rokoch objavili. Hoci nakoniec možno nie je vhodné slovo, pretože ona rozhodne nekončí.

Žáner pre každého fanúšika

Po prvých pokusoch s erotikou sa pomaly etablovala v žánri BDSM, fetišu a aj softcore pornografickým umením a nakoniec sa prepracovala do sveta viac hardcorových scén. V roku 2007 Stoya uzavrela exkluzívnu zmluvu s Digital Playground, aby sa objavila v scéne s názvom „Stoya Video Nasty“. Pokračovala v účasti na rôznych projektoch, ktoré rozmazali hranice medzi pornografiou a mainstreamovým filmom, vrátane experimentálneho diela s názvom „The Kingpin of Pain“, v ktorom sa objavila v úlohe Kamikazi Shegun 5000, ako sexuálna astronautka. A o tom, že Stoya nie je len bábika s nohami od seba svedčí aj to, že jej filmové umenie dokonca zahŕňa aj starší srbský sci-fi film. Omnoho viac ako v alternatívnej kinematografii jej to však pristane na erotickej scéne.