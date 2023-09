Brittany Shy sa v erotickom modelingu pohybuje už pekných pár rokov no stále sa jej darí udržiavať si mladistvý vzhľad. Ako to robí? Nuž, ona tvrdí, že je to zásluhou cvičenia i faktu, že do postele si vodí zásadne mladších mužov. Takých, ktorých môže zaúčať, no zároveň majú dostatočnú kondíciu, aby jej stačili.

Pred objektívom pôsobí táto slečna celkom prirodzene. Vraví, že sa naozaj nepotrebuje pretvarovať, v Evinom rúchu sa cíti skvele a odráža sa to aj v jej pracovných výkonoch. No a dokazuje to aj množstvo fanúšikov, ktorí sa tešia na každú jej novú fotografiu.

Keď práve nepracuje, snaží sa zveľaďovať po fyzickej i psychickej stránke. Verili by ste, že navštevuje knižnicu? To už v jej veku robí málokto. Brittany ale hovorí, že knižnica má pre ňu neopakovateľné čaro. Najmä sekcia prístupná len dospelým...