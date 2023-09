Jej zbraňou sú kostýmy, silonky a podväzky. Amelie dobre vie, že na mužov fungujú ako magnety a aj keby sa nevyzliekala, priťahovala by chlapské pohľady s absolútnou ľahkosťou. Ona ale zo seba šaty zhadzuje rady. Najlepšie veľmi pomaly, aby mužov čo najviac vydráždila.

Má 33 rokov a na to, že by mala odísť do výslužby, zatiaľ nepomýšľa. Práve naopak, chce čo najdlhšie zúročovať skúsenosti, ktoré počas svojej kariéry nadobudla. Navyše vyzerá mlado, vo forme sa udržiava cvičením i turistikou.

Vo voľnom čase veľmi rada cestuje a snaží sa spoznávať zaujímavé miesta Európy. Ako vraví, iné svetadiely ju príliš nezaujímajú, pretože na starom kontinente je toho podľa nej k videniu viac než dosť.