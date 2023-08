Znižuje riziko rakoviny prostaty

Je to najčastejšia mužská rakovina, ktorá zdá sa vzniká aj z toho, že penis nie je dostatočne často využívaný na to, na čo by mal byť. A tu vie masturbácia hodiť záchranné lano. Štúdia z roku 2004 zistila, že muži, ktorí ejakulovali viac ako 21-krát za mesiac, znížili riziko rakoviny prostaty zhruba o 33 percent v porovnaní s tými, ktorí tento čin vykonali iba štyrikrát až sedemkrát za mesiac. Alebo tak málo mali sex.

Dodá vám silu žrebca

Masturbácia presne vystihuje vetu ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Ak budete pravidelne masturbovať, omnoho lepšie spoznáte svoje telo aj svoje reakcie. Výsledok? Budete lepší milenec. Ak vám zvyčajne trvá dve minúty, kým skončíte sólo, nabudúce to predĺžte na tri alebo aj viac minút. Ovládajte sa, naučte sa odďaľovať vyvrcholenie, staňte sa pánom svojho penisu. To ocení aj vaša partnerka, že budete vedieť lepšie ovládať svoj orgazmus aj výdrž aj sebakontrolu pri sexe.

Lepšia imunita

Nezlepšuje ju len samotný sex, ale aj masturbácia. Ejakulácia zvyšuje hladiny hormónu kortizolu. Masturbácia môže vytvoriť správne prostredie pre posilnený imunitný systém. Navyše, štúdia z roku 2004 ukázala, že muži mali viac bielych krviniek 45 minút po tom, čo domasturbovali. To znamená, že ich telo vychytalo za ten čas mnohé ochorenia.

Lepšia duševná pohoda

Aj samotná masturbácia uvoľňuje množstvo neurochemikálií pre dobrý pocit, ako je dopamín a oxytocín, ktoré vám zdvihnú náladu a zvýšia vašu spokojnosť. Orgazmus je najväčší dostupný dopamín bez drog.

Predĺži vám život

Podľa waleskej štúdie na tisíc mužoch v priebehu 20 rokov je jasné, že tí, ktorí mali dva alebo viac orgazmov týždenne, zomierali polovičným tempom ako tí, ktorí mali menej ako tento počet orgazmov za mesiac.

Posilní vám srdce

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, že sex môže zvýšiť riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody, pravidelné orgazmy vás môžu skutočne chrániť pred kardiovaskulárnymi chorobami. Správa z Massachusetts Ageing Study zistila, že muži, ktorí mali sex raz alebo menejkrát za mesiac, mali o 45 % vyššiu pravdepodobnosť úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia ako tí, ktorí mali dva alebo viac orgazmov týždenne. A áno, neráta sa len sex, ale aj sólo hra.