Na penis potrebujete mať nos

Biológia ešte nepokročila tak ďaleko, aby penis nejakým spôsobom označila za párový orgán. Napriek tomu sa snažia spojiť jeho veľkosť s inými časťami tela. Občas sa to dokonca viac alebo menej podarí. Najnovšia štúdia, ktorou operuje doktor Anthony Youn, bola publikovaná v magazíne v Basic and Clinical Andrology a poukazuje na súvislosti medzi rastom penisu a nosa. Nie je to však tak jednoduché, bude potrebné trochu viac matematiky a meraní.

Prví odvážlivci

Na to, aby sa dalo vo vede pohnúť dopredu, je nutné mať dostatočnú bázu dobrovoľníkov ktorí si nechajú merať telesné miery a poskytnúť ich vedcom, aby hľadali podrobnosti. Nová štúdia pozvala do projektu 126 mužov vo veku od 30 do 60 rokov. Spolu s radom biologických údajov im premerala veľkosť nosa, výšku, hmotnosti, pričom našli priamu koreláciu medzi veľkosťou nosa a dĺžkou penisu. Tá sa však merala nie v stave ochabnutia, ale pri maximálnom zväčšení počas erekcie. A práve tu sa ukázalo, ako vie byť nos dôležitým ukazovateľom.

Väčší nos, väčší penis

Nové zistenia neplatia pre všetkých mužov. Porovnávať veľkosť penisu a nosa je relevantné len pri mužoch, ktorí patria ku skupine, ktorej penis výrazne narastie počas erekcie. Naopak, z nosa sa nedalo prakticky nič vypočítať pri skupine mužov, ktorí majú aj pri ochabnutí veľký penis, ale pri erekcii sa im už nenatiahne, iba stvrdne. Doktor Anthony Youn poukázal na fakt, že muži s veľkým nosom mali omnoho väčší penis pri erekcii ako muži, ktorí majú nos malý. Dokonca až o tri centimetre. A to pri penise naozaj nie je málo.

Ukazuje sa preto, že práve nos aj penis sa vyvíjajú ešte v prenatálnom štádiu a práve tu sa aj rozdávajú karty k tomu, ako bude mať muž pri erekcii veľký penis. Tí nosatí tak hrajú na istotu. Hoci v pokoji môžu mať penis malý, pri erekcii prerastú okolie. A preto sa veľký nos môže pre ženy stať skutočne dobrou investíciou.