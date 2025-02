Marcos Externý prispievateľ

Hrať sa na to, že tento žáner v našich životoch nehrá žiadny význam, je naivné. S erotikou na obrazovke sa každý z nás stretne omnoho skôr, ako so skutočnou nahou ženou. Sprevádza náš život tak isto skôr, ako zažijeme prvý sex. No a keďže sa tomu nevyhneme, je vhodné vedieť porno správne používať.

Autor článku Marcos Externý prispievateľ Ťažko nájsť tému, o ktorej by už nepísal. Dlhoročný spolupracovník Magazínu píše o vzťahoch, zdraví aj zážitkoch, ktoré by človek v živote nemal vynechať.