Ukrajinský pár sa rozhodol vyskúšať pevnosť svojej lásky naozaj netradičným spôsobom. Na Valentína sa Alexander a Viktoria vybrali na výlet do Kyjeva a nechali si spútať ruky na celé tri mesiace. Pri akte bol prítomný aj zástupca z ukrajinskej knihy rekordov, ktorý by mal o 90 dní dosvedčiť, že dvojica spolu skutočne vydržala po celý ten čas. To znamená, že zaľúbenci spolu budú tri mesiace nielen spávať a kúpať sa, ale aj chodiť na toaletu.

„Chceme prekonať rekord,“ vyjadril sa Alexander pre ukrajinské médiá. Zároveň uviedol, že na reťazi, ktorá spája ich ruky, nie je žiadny zámok, je jednoducho zvarená dokopy a na najdôležitejšom článku reťaze je pečať ukrajinskej knihy rekordov.

Obaja sú si istí, že tri mesiace spolu dokážu stráviť bez najmenších problémov. Ak by nevydržali, musia nájsť niekoho, kto im uhľovou brúskou reťaz rozpíli. Tým sa však poruší pečať a do knihy rekordov sa tak Alexander s Viktoriou nezapíšu.

Vitalij Zorin, zástupca ukrajinskej knihy rekordov, ktorý bol pri spútavaní mladého páru, uviedol, že muž so ženou museli najprv podstúpiť psychologické vyšetrenie o mentálnej spôsobilosti. Až potom sa mohol ich romantický experiment odštartovať. Symbolicky sa tak stalo pred Sochou jednoty v Kyjeve.

Spoločnú nerozlučnú existenciu bude mladá dvojica dokumentovať na sociálnych sieťach, kde už od prvého dňa informuje o bizarných zážitkoch. Cestou z Kyjeva si totiž Viktoria potrebovala odskočiť a nastal problém: „Akú toaletu vybrať, pánsku, či dámsku?“ Napokon zvolili dámsku a poriadne prekvapili upratovačku, ktorá sa nestíhala čudovať.

Hoci párik zatiaľ srší optimizmom a zatiaľ dobre zvláda všetky príkoria a strasti takejto existencie, len máloktorý Ukrajinec verí, že Alexander a Viktoria vydržia tri mesiace. Dokonca sa už vypísali stávky na to, kedy si nechajú reťaz roztrhnúť. Čo myslíte, vydržia? Dajte nám vedieť v komentároch.