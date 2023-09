Ženy sú emocionálnejšie

Prežívajú tak aj sex. Preto ako viac gestikuluj, majú aj v reči hlasnejší prejav a aj ich vyjadrenia pri sexe sú hlasnejšie a emocionálnejšie. To znamená, že čím viac sex prežívajú, tým viac do neho dajú emócií aj zvukového prejavu. Preto ak žene milovanie s vami robí dobre, tak bude stonať blahom tak, že aj susedia budú závidieť, ako jej je dobre.

Uvoľnenie stresu

Ženy potrebujú na dobrý orgazmus nielen stimuláciu a lásku, ale samozrejme aj zbavenie sa stresu. No a v tomto sú vzdychy extrémne nápomocné. Je dokázané, že práve vzdychy vedia ženám veľmi rýchlo a efektívne pomôcť zbaviť sa aj zvyškového napätia či už z práce, alebo z čohokoľvek. Vzdychanie totiž aktivuje hĺbkové dýchanie, ktoré práve zbavuje stresu. Preto čím partnerka intenzívnejšie vzdychá, tým viac bude bez stresu.

Prekrvenie lona

Ženské telo funguje na zvláštnych mechanizmoch, ale príroda to nastavila tak, že hlboké dýchanie a s nimi spojené stony prebúdzajú v žene rozkoš tým, že im vháňa viac krvi do genitálnej oblasti a prekrvuje presne tie partie, ktoré majú byť prekrvené. To znamená, že práve samotné vzdychy zlepšia jej šance dosiahnuť vyvrcholenie.

Podpora partnera

Muži sú nielen vizuálne typy, ale aj akustické. Veľkou výhodou preto je, že sama žena vás stimuluje k lepšiemu výkonu. Práve tým si samy zabezpečujú to, že máte omnoho viac chuti milovať sa, čím jej dávate dostatok sexuálnej energie aj na vyvrcholenie.

Reč bez slov

Veľmi vhodné je, že práve podľa intenzity stonov vás vie žena presne navigovať tým smerom, aby ste sa vydali milostnou cestou tam, kde to chce ona. Vy ak správne počúvate jej vzdychy, stávate sa empatickým milencom a budete vedieť rozoznať, čo jej robí lepšie a čo nie. Preto je dobré ženské stony si nielen užívať, ale ich aj počúvať a vnímať. Je to teda dosť dôvodov, pre ktoré by ženy pri milovaní nemali byť tiché ako ryby. Je to totiž aj v ich vlastnom záujme rozkoše.