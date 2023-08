Príliš tesná predkožka

Hovorí sa jej aj fimóza. Michael Ingber z Garden State Urology tvrdí, že približne tri percentá neobrezaných mužov starších ako 18 rokov má fimózu. Môže to byť vrodený stav alebo sa môže vyvinúť neskôr v živote v dôsledku opakovaných infekcií, zjazvenia alebo zápalu.

To spôsobuje problémy mužovi hlavne pri sexuálnom vzrušení. Nakoľko sa žaluď nezvlečie celý a to spôsobuje bolesť. Súčasne nemáte dostatočné trenie, takže prichádzate o pôžitok a dôsledkom bude, že predkožka spôsobuje bolesť a tlak na tom najnevhodnejšom mieste, ktoré vám má robiť dobre. Ak je to aj váš prípad, je potrebné zájsť k lekárovi. Pretože inak vám hrozia zápaly a hromadenie nečistôt.

Zápaly

Predkožka je dobrá vec, ale len v prípade, že k nej viete správne pristupovať. Predkožka je zákerná v tom, že sa vám za ňou môžu zbierať rôzne nečistoty. To vedie nielen k zápachu, ale súčasne to vytvára aj predpoklady na zápaly, ktoré môžu poškodiť váš penis, ohrozia zdravie a o kvalite sexuálneho života nahovoriac. Preto pozor, ak nemáte obriezku, tak je potrebné si pri umývaní stiahnuť celú predkožku a tak si umyť penis. Nielen navonok. V opačnom prípade na to škaredo doplatíte.

Natrhnutie predkožky

Ide o bolestivú, ale značne aj krvavú záležitosť. Neobrezaným mužom sa môže stať, že pri vážnom a divokom sexe, prípade tak pri nedostatočnom mazaní, môže dôjsť k natrhnutiu uzdičky. Teda miesta, ktoré drží predkožku na žaludi. To už si nepomôžete sami, prichádza lekár a šitie. Preto opatrne, ak má rada partnerka príliš divoký sex.

Obriezka nie je záchrana

Možno si poviete, že bez predkožky je život krajší. Na prvý pohľad sa to môže zdať. Avšak ukazuje sa, že obrezaným mužom mierne klesá citlivosť žaluďa. Je to spôsobené neustálym trením spodnej bielizne o sliznicu. Výsledok je preto možno dlhšia výdrž, ale menej pôžitku. Predkožka teda rozhodne nie je zbytočná, no pozor, treba k nej pristupovať správne.