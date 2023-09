Spríjemnite si každodenný sex

Urologička Rena Malik dlhodobo ponúka rady mužom aj ženám, ako si môžu užiť bezpečný a príjemný sexuálny život. Jej výskumy sú dlhodobé a mužom vylepšujú sexuálny život a samozrejme s nimi aj ich polovičkám. Jej nedávny výskum vychádza zo skúsenosti štyritisíc žien a ukazuje, čo je v sexe najpríjemnejšie. Preto nemusíte vyskúšať veľký počet mileniek sami, ale praktické rady môžete rovno preniesť do vašej spálne.

Krútenie bokmi

Zabudnite len na prirážanie. Nie je to síce zlá technika, ale občas si to vyžaduje zmenu. Skvelou technikou je okrem pohybu dnu a von aj krúženie. A to nielen penisom, ale napríklad aj hračkou. Otáčanie hračky alebo otáčanie bokov počas prieniku vytvára rozmanitosť pohybu a stimuluje viac nervových zakončení. Podľa štúdie 88 percent žien zaznamenalo zvýšenie sexuálnej rozkoše práve pri tomto pohybe. Tak smelo na to.

Hojdanie

Ide o smer zhora nadol. Pri „kývaní“ zostáva penis vo vagíne, ale hýbe sa. Opäť nejde len o typický pohyb dovnútra a von. To umožňuje spodnej časti penisu stimulovať klitoris počas penetrácie. Táto technika sa páčila 76 percentám opýtaných. A samozrejme aj muž si príde na svoje, pretože sa zapoja do rozkoše ďalšie nervové zakončenia, ktoré by inak ostávali bez trenia.

Plytké vnikanie

Dokazuje, že to nie je len o veľkosti. Skúste vnikanie len v prvej tretine vagíny. Toto sa považovalo za najefektívnejší spôsob, ako zvýšiť potešenie počas sexu, pričom 84 percent účastníkov si tento zážitok užilo. Až 25 percent žien tiež potvrdilo, že plytké vnikanie im prináša intenzívnejšie orgazmy. Rena Malik vysvetľuje, že je to spôsobené tým, že prvá tretina vagíny je najcitlivejšia na sexuálnu stimuláciu. Plytké vnikanie je tak intenzívnejšie a zameriava sa práve na túto oblasť. Preto prináša táto zmena zaujímavé pocity v porovnaní so snahou vniknúť čo najhlbšie.

Dva v jednom

Mnoho žien túži po stimulácii nielen penisom. Ale napríklad aj dvoma. No máloktorá žena to prizná a ešte menej sa odhodlá na niečo také ako trojka. No ide to aj bez nevery. Zaujímavé je pri sexe používať napríklad vibrátor na stimuláciu klitorisu, alebo análny kolíček. Je to príjemné nielen pre ženu, ale aj pre muža, pretože sa mu dostáva tesnejšej stimulácie a v prípade vibrujúceho pomocníka aj prídavný pocit dráždenia.