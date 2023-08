Prostitútky sú obete

Traduje sa, že ide o obete pasákov, drogových dílerov, či samotných drog. Je pravda, že v minulosti bolo mnoho žien predaných na trhu s bielym mäsom, odvlečených do erotických salónov proti ich vôli. Situácia sa však mení a dnes prevládajú ženy, ktoré toto remeslo robia dobrovoľne a dokonca s nadšením. Jedna štúdia zistila, že počet sexuálnych pracovníčok, ktoré boli obeťami obchodovania s ľuďmi, je menej ako šesť percent z celého trhu. Priemerný vek prostitútok je okolo 23 rokov a mnohé si tak zarábajú svoje prvé väčšie peniaze.

Ide len o peniaze

Samozrejme, je to ako s každou inou prácou. Sú ľudia, ktorí ju pretrpia len pre peniaze. A potom sú tu tie, ktoré si z toho spravia hobby, ktoré im vynáša. Mnoho sexuálnych pracovníčok si dokáže nastaviť svoj vlastný rozvrh. To im umožňuje zosúladiť prácu s inými aspektmi ich života ako je vzdelávanie, starostlivosť o deti alebo iné zamestnania. Navyše mnohé si vyberú len istý okrem klientov, s ktorými pravidelne „spolupracujú“, užívajú si a dostanú aj zaplatené. Takže také dva v jednom. A pritom majú čas na milión iných vecí.

Patria k najzavrhovanejším profesiám

Možno niekde na „vyspelom“ západe, ale napríklad v starovekom Egypte boli kňažné lásky vysoko cenené. No a niektoré kultúry si takéto ženy dodnes vysoko vážia. Napríklad v Thajsku nie je práca sexuálnych pracovníčok tak zaznávaná. V štúdii Loma Linda University sa uvádza, že asi 66 percent prostitútok v Ázii pravidelne navštevovalo bohoslužby. A sexuálna práca navyše bola storočia súčasťou náboženskej praxe. Od Chetitov po Indiu a staroveké Grécko existujú záznamy o náboženskej prostitúcii.

Prostitútky šíria najviac pohlavných ochorení

Mýtus, ktorý mnohým mužom bráni užiť si nové sexuálne dobrodružstvá. Preto treba dať veci na správnu mieru. Omnoho rýchlejšie sa nakazíte ochorením od radodajnej diskotékovej maniačky ako od prostitútky, ktorá dbá na hygienu a chráni sa prezervatívmi.

Ženy zarábajú viac

V tomto odvetví to neplatí. Žien v prostitúcii je viac a preto aj ceny klesajú. Mužskí prostitúti na rozdiel od porna zarábajú viac ako ženy. Avšak pozor, ak by ste sa tešili na brigádu snov, trošku vás zmrazíme. Najväčšie peniaze mužom platia muži a ženy, s ktorými nikto nechce mať nič zadarmo. Takže síce zarobíte, ale so zaťatými zubami.