Chlap, ktorý vie byť chlapom

Charakterizovať sexi ženu je značne zložité, nakoľko každý preferuje rôzne krivky, vlasy aj estetiku. Na jednom sa však zhodnú všetci milovníci žien, žena musí byť predovšetkým ženská. No a jemné žieňa, ktoré dbá na svoj nežnejší charakter vedľa seba potrebuje muža, ktorý je dostatočne mužný, aby bol pre ňu oporou, náručím, hrdinom a bojovníkom. Preto je dôležité, aby ste kultivovali aj svoj vzhľad a silu osobnosti. Presne to je to, čomu sa hovorí charizma. Súbor vlastností, ktoré z vás robia chlapa a to dlhodobo. Čiže ak máte sexi kosť, ale vy budete pôsobiť ako gaučový majster silných rečí, tak verte, že iný alfa samec ju veľmi rýchlo privinie k sebe.

Nie je to (len) o peniazoch

Hoci sú peniaze dnes do veľkej miery synonymom úspechu, nie sú tým, čo po vašom boku udrží krásku. Samozrejme, dobrý chlap vie dať žene aj finančnú oporu. Na druhej strane je potrebné pripomenúť si všetkých bohémov a umelcov, ktorí mali po svojom boju závideniahodné ženy a nemali často ani cent. Omnoho viac ako balík peňazí je pre ženu zaujímavý potenciál, kreativita, vizionársky charakter a schopnosť ženu rozosmiať a zbaviť ju starostí. Ak partnerku budete fascinovať každý deň, práve to je cesta, ako si ju udržať v celej plejáde nudných chlapov, ktorí sa obvykle len na niečo hrajú, ale vydrží im to len krátkodobo.

Dobrý sex

Zbúrajte mýtus, že ženy chcú menej sexu ako muži a budete mať atraktívnu a spokojnú ženu ráno aj večer v posteli. Ženy milujú sex, milujú častý, ale hlavne dobrý sex. Ak budete mužom, ktorý si z krásnej ženy spraví len objekt na uspokojenie vlastných sexuálnych potrieb, nevydrží vám dlho a narazí vám hlboko do čela parohy. Buďte mužom, ktorý sa snaží o blaho partnerky, o jej rozkoš a orgazmy a ona vás rozhodne nevymení za chlapa, ktorý si zo sexu spraví preteky.

Dajte jej to, po čo muži

Krásna žena sa upravuje, oblieka a maľuje nielen preto, že ju baví trpieť za krásu, ale hlavne preto, aby to ocenilo okolie. Ak jej zabudnete pochváliť novú rúž, nechty, vlasy, ak si ju prestanete všímať a dávať jej pravdivé komplimenty, tak si môžete byť istý, že to rád spraví niekto namiesto vás. No a potom už veci obvykle naberú naozaj rýchly spád.

Vytvorte jej pocit domova

Aj krásne ženy túžia po domove, rodine a naplnení svojho materinského inštinktu. Hovorí sa, že ak žena túži po dieťati a vy jej dáte zamietavé stanovisko, práve ste vyriekli ortieľ nad spoločnou budúcnosťou. Dajte jej pocit domova a ona nebude chcieť experimentovať s mužom, ktorý bude kopať len sám za seba, ale nie za rodinné hodnoty.