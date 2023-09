Menšie riziko rakoviny prostaty

Ak budete mať sex každý deň, tak sa prakticky nemusíte báť, že sa vám do prostaty zahryzne nádor. Pretože už sex trikrát v týždni znamená významný pokles vzniku tohto ochorenia. Ak si ho doprajete každý deň, nebudete potrebovať pomoc urológa ani vo vyššom veku. Takže sex vám prospeje.

Lepšia kondícia a srdce

Okrem toho, že je sex príjemný a doslova návykový kvôli hormónom šťastia, je to aj do veľkej miery kardio a cvičenie. Teda hlavne pre nás aktívnejších mužov. Preto si sexom nielen zlepšíte náladu, ale prečistíte aj cievy, srdce dostanete do obrátok a jednoducho aj vaša kardiovaskulárna kondícia bude narastať.

Pozitívna nálada

Ak sa udržíte v trende každodenného sexu, je vysoko pravdepodobné, že vám nebude hroziť depresia ani zlá nálada. Ale pozor, v tomto prípade platí, že masturbácia sex nenahradí. Na to, aby ste si siahli do plného košíka hormónov šťastia, potrebujete skutočný sex s partnerkou, pretože práve pri tomto intímnom zážitku sa hormóny značne navyšujú. Naopak osamelá masturbácia môže prehlbovať pocity frustrácie.

Menej času

Kvalitný sex nie je rýchlovkou. Je aj o tom, užiť si hodiny času pri intímnostiach. No a ten čas si potrebujete niekde ukrojiť. Takže asi zabudnite na koníčky a tak isto. ak máte príliš vysoké pracovné nasadenie, je možné, že vysoko intenzívny intímny život môže ohroziť váš život pracovný. Preto pozor na to, čo je vaša práca a čo zábava.

Prejete sa sexu

Stáva sa to a hlavne v prípade, že ho máte pravidelne len s jednou partnerkou. Aj ten najlepší sex sa zvykne zunovať, ak to bude stále o tom istom. Pretože pri každodennom sexe relatívne rýchlo vyskúšate paletu polôh a nie každý deň sa dá staviť na zmenu. Preto hrozí, že čím intenzívnejšie sexuálne vyžitie, tým rýchlejšie opadne milostné nadšenie.

Nevyspíte sa

Je to tak, pretože ranný sex sa nedá stihnúť vždy a čísla budete dobiehať po zotmení. Výsledok? Aj kvalitný sex prestane byť zdravý, ak kvôli nemu prichádzate o hodiny kvalitného spánku. Pretože pozitíva sexu neprekonajú negatívna, ktoré prináša spánková deprivácia. Preto si aj popri sexe strážte svojich osem hodín so zatvorenými očami.