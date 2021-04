Zároveň jej prischla táto prezývka, ktorá sa potom stala univerzálnou pre podobný typ žien. A mnohé doslova kopírovali aj Harlowovej nešťastný osud.

Paródia

Režisér Viktor Fleming filmom Sexbomba parodoval ligotavý svet Hollywoodu. Ide o príbeh filmovej hviezdy Loly Burnsovej, ktorá by sa rada stala manželkou a matkou. Nedokáže sa však z toho sveta vymaniť a „skočiť“ späť do „správneho“ života. Jej rolu hanebného vampa v snímke stvárnila Jean Harlowová excelentne, no potom akoby žila presne podľa snov Loly aj vo svojom súkromí.

Hviezdna kariéra

Už ako šestnásťročná mala Jean ohnivý vzťah s dvadsaťtriročným študentom s cieľom vydať sa a odísť do Los Angeles. Tak sa aj stalo, ich manželstvo však trvalo len dva roky. V Hollywoode stála Jean spočiatku pred kamerou ako komparzistka v nemých filmoch. Jej prvým zvukovým filmom bol Hell Angels (1930) režiséra Howarda Hughesa a hlavnú rolu dostala o rok neskôr vo filme Platinum Blonde. Jean mala mimoriadny talent, neprehliadnuteľne sexi postavu, platinovo-blond vlasy a fotogenickú tvár. Išla z filmu do filmu, v roku 1932 podpísala zmluvu so spoločnosťou MGM, kde za jeden film dostávala šesťdesiattisíc dolárov. Hrala s renomovanými a obľúbenými hercami a už v mladom veku sa stala legendou filmového plátna. Neskôr bola najväčším idolom a vzorom Marilyn Monroe.

Nešťastná

Jean Harlowová, vlastným menom Harlean Carpenterová, bola šťastná aspoň vďaka kariére, keď už si súkromný život nedokázala usporiadať. Bola vydatá trikrát. Jej druhý manžel, producent Paul Bern, ju ako dvadsaťtriročnú novomanželku zmlátil počas svadobnej noci tak strašne, že skončila v nemocnici. O niekoľko týždňov sa sám zastrelil v spálni. Potom sa vydala za kameramana Harolda Rossona, ale po pol roku ich manželstvo skrachovalo. Zamilovala sa do ženatého herca Williama Powela, s ktorým mala vzťah dva roky, potom sa rozišli.

Skorá smrť

Odvtedy sa začali jej problémy s pitím. Keď v roku 1937 natáčala film Saratoga, bola celkom na dne. Vraj si kúpila alkohol pochybnej kvality a popíjala na brehu mora. Tam ju ráno našli podchladenú. V nemocnici zomrela po jedenástich dňoch na otravu a zlyhanie obličiek. Mala len dvadsaťšesť rokov. Film dotočili za ňu dve dablérky – jedna jej prepožičala tvár a druhá hlas. V roku 1965 bol nakrútený o Jean biografický film Harlow, v ktorom ju famózne stvárnila herečka Carroll Bakerová.