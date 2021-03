Sofía Vergara má 48 rokov, ale málokto by jej to tipoval. Ide o jednu z najpríťažlivejších hollywoodskych herečiek a napriek svojmu veku dokáže dodnes lámať mužské srdcia. Pritom nikdy nehrala vo filme, ktorí by kritici prijali s nadšením. O jej úspechu ale svedčí fakt, že hoci hráva aj v romantických komédiách, radi sa na ne pozrú aj chlapi. Práve kvôli Sofíi.

Narodila sa v Kolumbii a tak má v sebe nezameniteľné latino čaro, ktoré mnohí muži tak milujú. Aj svojmu sexepílu teda vďačí za úspech.

