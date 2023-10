Dátum spotreby

Všetko má svoju životnosť a verte či nie, používanie kondómu po záruke vám môže uškodiť viac, ako keď si dáte jogurt po dátume spotreby. Pred sexom nezabudnite skontrolovať dátum exspirácie na kondóme. Väčšina kondómov má dátum na obale, zvyčajne na zadnej strane. Ak nikde na obale nenájdete uvedený dátum exspirácie, radšej ho vôbec nepoužívajte. Ak zistíte, že platnosť kondómu vypršala, nepoužívajte ho tiež. Hrozí riziko pretrhnutia, zlej priľnavosti a jednoducho nebude ani zďaleka tak funkčný, aby sa naň dalo spoľahnúť.

Nespoliehajte sa len na záruku

Kontrolujte kondóm, keď ho vyberiete z obalu. Ak ho otvoríte a bude na prvý pohľad suchý, má nepríjemný zápach alebo vidíte nejaké diery, nepoužívajte ho. Vyhoďte ho a kúpte nový.

Dôležité je skladovanie

Okrem exspirácie je nesprávne skladovanie ďalším dôvodom, prečo môžu byť vaše kondómy menej účinné a je pravdepodobnejšie, že sa pri sexe poškodia. „Kondómy by sa mali skladovať na chladných a suchých miestach mimo priameho slnečného žiarenia. Mali by ste sa vyhnúť aj ukladaniu do peňaženky, odkladacej schránky auta alebo kúpeľne, kde si dávate teplé sprchy," hovorí Michael Ingber pretože všetky tieto miesta môžu prezervatív poškodiť aj cez obal. Namiesto toho zvážte ich uloženie v zásuvke vedľa postele alebo osobnej kabelky.

Viete ho správne nasadiť?

Aj ten najlepší kondóm nebude spoľahlivý, ak je nesprávne nasadený. Vždy sa preto uistite, že si ho nasadzujete na penis správne a teda, že sa odvíja po vonkajšej strane penisu a neroluje sa spodnou stranou. Dobrou pomocou je, že do neho vždy fúknete a presne uvidíte, ktorá strana je tá správna.

Vytlačte vzduch

Ak si nasadzujete kondóm, vždy stlačte rezervoár na jeho konci a nasadzujte ho až potom. Ejakulácia ho naplní, no ak by ostal plný vzduchu, môže to spôsobiť skĺznutie z penisu a tým pádom sú zrazu všetky riziká až príliš reálne.