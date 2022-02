Nie je to sexuálna orientácia

Hoci Americká psychologická asociácia poznamenáva, že pre sexuálnu orientáciu sa nerozhodujeme a preto sa nedá vybrať si slobodne, či budete na mužov alebo ženy, v prípade demisexuálov je to o niečo komplikovanejšie. Tento pojem sa udomácnil v slovníku moderných mužov len pár rokov dozadu a nehovorí nič o tom, aké pohlavie sa vám páči, ale vypovedá o tom, ako budete sexuálne žiť. Mnohí si demisexuálov zamieňajú s asexuálmi, no ide o chybné stotožnenie. Demisexuál totiž sex zbožňuje, no musí mať naň dostatočné dôvody.

Je to o citovej väzbe

Misky váh vo svete sa vyrovnávajú a v opozícii s ľuďmi, ktorí stavia vo svojom živote hlavne na povrchné sexuálne kontakty, skupinový sex a experimenty s rôznymi pohlaviami, stojí demisexuál. Človek ochotný podstúpiť radšej celibát, akoby mal vstúpiť do osoby, ktorú nemiluje. Pre demisexuála nie je rozhodujúce to, či ide o muža alebo ženu, ale o hĺbku citov, ktorú k osobe prechováva. No a tá ho vzrušuje natoľko, že túži po sexuálnom splynutí.

Aj vy ste demisexuál?

Exituje na to niekoľko otázok, ktoré si stačí položiť a nemusíte ani navštíviť psychológa.

Cítite sa priťahovaný pravým priateľstvom?

Sex ako taký pre vás nemá význam, iba s jednou konkrétnou milovanou osobou?

Nepriťahuje vás človek iba sexuálne a zjavom, ale tým aká je a ako hlboké je vaše priateľstvo?

Radšej nechcete mať sex, akoby ste ho mali s nevhodným partnerom?

Cítite, že sex je len doplnok vzťahu a patrí k tomu poslednému, čo vás pri novom vzťahu zaujíma?

Ak ste na väčšinu otázok odpovedali kladne, tak ste práve tým, ktorý sa môže zaradiť k plnohodnotným demisexuálom. Ľuďom ktorých zrušuje priateľstvo, vzťah a láska. Hodnoty, ktoré na diskotékach a v erotických kluboch budete hľadať márne.