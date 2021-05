Zmluvy

Spomínaná spontánnosť pri natáčaní nehrozí. Ešte pred podpisom zmluvy k filmu herci rokujú do detailov aj o prípadnom filmovom sexe a nahote. Patria sem informácie o scéne, typ požadovanej nahoty, nie je neobvyklé, že sa uvádzajú aj také detaily ako presne viditeľné časti tela, koľko z tela je možné vidieť alebo ako dlho bude časť tela zobrazená.

Choreografia

Keď prichádza nakrúcanie, opäť žiadna spontánnosť. Sexuálne scény majú presnú "choreografiu" a niektorí režiséri vyžadujú dokonca všetko nacvičiť do presných detailov. Známy je napríklad David Fincher (filmy Stratené dievča, Klub bitkárov, Sedem), ktorý s hercami plánuje každý krok - miesta bozkov, pohľady, počet prirazení či dĺžku orgazmu.

Nahota

Nie je tajomstvom, že herci nebývajú nahí, keď dané scény točia. Diváci to síce nevidia, ale väčšinou sú prelepení akoby veľkými náplasťami, ktoré im spredu zakryjú intímne partie. Používa sa tiež mejkap tela a aj pri samotnom akte sa medzi hercov vkladajú prikrývky či vankúše.

Dvojníci

Nakoľko herci podpisujú zmluvy k nahote a prípadnému sexu, majú možnosť to aj úplne odmietnuť. Nejde tak o nič netradičné, ak pri nakrúcaní majú dvojníka na šteklivejšie scény. Zadky, prsia či ruky, ktoré sa vydávajú na prieskum cudzieho tela, bývajú niekoho iného než daného herca.

Čas

Nie je to pravidlom, ale práve sexuálne scény sa točia výrazne dlhšie ako tie bežné a predlžujú celý proces filmovania. Je to kvôli maskovaniu tela, ktoré sa neustále opravuje, či kvôli svetlu. Napríklad taký Justin Timberlake sa posťažoval, že sex vo filme Friends With Benefits točil až 12 hodín.

Koordinátor

V Hollywoode je čoraz žiadanejšia prítomnosť tzv. koordinátora intimity. Táto profesia vznikla vyslovene pre točenie filmov a daný človek pomáha jednak vytvoriť reálne pôsobiacu sexuálnu scénu, jednak odbremeňuje hercov a ich nepríjemné pocity.