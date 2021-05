Zdroj: Shutterstock

Asi by ste to o nich nikdy nepovedali, ale päť nasledujúcich svetoznámych osobností trpí typom úzkostnej poruchy nazvanej agorafóbia. Ide o chorobný strach z pobytu v otvorenom priestore. Postihnutý sa bojí prejsť námestie, ulicu, opustiť známe prostredie a ísť napríklad do obchodu, zažiť tlačenicu, cestovať MHD, vlakom či lietadlom. Cíti strach z miest alebo situácií, ktoré by mohli spôsobiť záchvat paniky alebo vyvolať bezmocnosť či rozpaky. Spravidla je za tým obava, že nenájdu spôsob ako uniknúť, ak sa úzkosť zintenzívni.