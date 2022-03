Zdroj: Shutterstock

Jaekelopterus

Išlo o akýsi predstupeň živočíchov s klepetami. Morský tvor, pri ktorom by ste určite nechceli, aby sa vám v mori šuchol okolo nohy. Dnes by pláže rozhodne neboli tak romantické miesta, ak by na nich vypekal svoje telo. Dosahoval 2,5 metra a mal silné klepetá, ktorými dokázal aj pancier korytnačky otvoriť ako vy plechovku od piva.