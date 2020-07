Zdroj: Pixabay

Špenát: Väčšina ľudí by na množstve skonzumovaného špenátu mala pridať, nakoľko zelená listová zelenina je jednou z najzdravších vecí, ale opäť sú tu výnimky. Tí, ktorí majú problémy s obličkovými kameňmi, by pri množstve špenátu mali byť opatrnejší. Obsahuje látku oxalát, ktorá sa priamo podieľa na vzniku kameňov. Opäť však platí, že musí ísť o nadmerné množstvo špenátu, ktoré by mohlo uškodiť.