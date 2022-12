Zdroj: Shutterstock

Vynechávate raňajky

Raňajkovať, alebo neraňajkovať? Večná dietologická dilema. Bez ohľadu na to, či preskakovanie raňajok pomáha línii, alebo nie, nepomáha to vašej energetickej bilancii. Telo pracovalo počas noci v úspornom režime, no aj tak po hodinách bez jedla a vody potrebuje na nakopnutie energie dostatok výživy. Vynechávanie raňajok sa vo všeobecnosti považuje za zlozvyk, ktorému sa treba určite vyhnúť, ak nechcete byť už ráno doslova vyšťavení.