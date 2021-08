Zdroj: Shutterstock

Zmenil sa vďaka filmu

V roku 2004 sa Morgan Spurlock rozhodol absolvovať životu nebezpečný experiment. V dokumente Super Size Me ho sledovali kamery, ako každé svoje jedlo nahradil jedlom z McDonald’s. Po mesiaci bolo jeho zdravie samozrejme v ruinách. To sa očakávalo. No dokument mal na reťazec značný dopad. Po dvanástich rokoch vymazal so svojho menu veľkosť Supersize. Dnes ju tam už nenájdete.