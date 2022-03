Zdroj: Shutterstock

Ocot a ešte raz ocot

Gazdinky to veľmi dobre vedia a mali by ste to vedieť aj vy. Ocot je v domácnosti samozrejmosťou, a to vôbec nie ako dochucovadlo jedál. Je domácim trikom, ako vydezinfikovať povrchy, zbaviť sa vodného kameňa, usadenín, zápachu alebo aj plesní. Stačí zriediť s vodou a hor sa upratovať. Vyčistíte takto dosky na krájanie, odtok umývadiel, toaletu aj podlahy. Vedeli ste, že ocot možno priliať aj k praniu?