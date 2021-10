Zdroj: Shutterstock

Bradley Cooper

Hollywoodsky fešák známy najmä z komédií to nemal v živote také veselé. Dlho bojoval s láskou k alkoholu, až mu to celkom ničilo život. Spamätal sa pod vplyvom viacerých udalostí a vďaka nim sa mu posunula kariéra smerom hore a založil aj rodinu. Podľa jeho vlastných slov by takého niečoho predtým nebol schopný.