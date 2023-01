Zdroj: Shutterstock

V kasíne nenájdete hodiny

Je to dobre fungujúci koncept na celom svete. Jednoducho, hodiny chýbajú. Kasína sú navrhnuté tak, aby udržali zákazníkov vnútri. Čím dlhšie totiž zostanete v kasíne, tým je väčšia pravdepodobnosť, že prehráte peniaze. Jedným zo spôsobov, ako vás kasíno udrží čo najdlhšie, je, že vám dovolí stratiť pojem o čase. Hoci všetky mobily zobrazujú čas, no v zápale hry málokomu napadne vytiahnuť svoje zariadenie z vrecka. A na to, že čas pokročil, vás v kasíne jednoducho nikto neupozorní. Až prázdna peňaženka.