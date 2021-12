Zdroj: Shutterstock

Podanie zlého lieku

Máme medikamenty na riedenie krvi aj proti nemu. Na zníženie aj zvýšenie tlaku. Máme jednoducho lieky na každú oblasť života, no je potrebné podať ich správne pretože dokážu veľmi rýchlo ochorenie prehĺbiť. A presne to sa stalo zdravotnej sestre RaDonde Vaught, keď si zobrala zo skrinky zlé lieky. Netrafila správny obal a tak jedného večera odpravila naraz desiatich pacientov. Nuž, ak podáte pacientovi s krvácaním liek na riedenie krvi, tak to naozaj nemusí dopadnúť dobre. Štúdia pritom ukazuje, že až dve percentá pacientov v amerických nemocniciach mali skúsenosť s nesprávne podanými liekmi. Nie všetci skončili na cintoríne, ale buďte opatrní, keď budete prehĺtať, čo vám sestrička nadelí.