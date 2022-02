zdroj: Shutterstock

Fotostory Šesť signálov toho, že ste závislí od svojho telefónu

Dnes je už len málo tých, ktorí odolávajú možnosti vlastniť mobilný telefón. Praktická technologická vychytávka patrí do života väčšiny z nás, no v mnohých - a to čoraz častejších - prípadoch sa zo sluhu stal zlý pán. Nie je to tak náhodou aj u vás?