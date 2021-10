Zdroj: Shutterstock

Čítanie pracovných e-mailov

Sú ľudia, ktorí akoby pracovali dlho do noci len preto, aby vám mohli znepríjemniť ráno. No nepodarí sa im to, ak si maily ráno jednoducho neotvoríte. Čítanie e-mailov, ale aj správ zo sociálnych sietí a príspevkov môže zvyšovať rannú úroveň stresu. Pritom ráno samo o sebe je pre telo stresom a objavuje sa najviac mŕtvic a infarktov. Preto nepridávajte svojmu telu zbytočnú záťaž. Nielenže si znepríjemníte ráno, ale môžete pokojne skončiť aj v nemocnici.