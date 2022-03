zdroj: Shutterstock

Fotostory Priznali trojku: Ktoré celebrity si takto zašpásovali?

Trojka - to je tajný sen mnohých mužov. A nielen nich. Sex, do ktorého sa zapojí ešte jeden človek, je jednou z najčastejších fantázií a niektoré celebrity sa vôbec nehanbili priznať, že si to aj zažili. Kto a čo prezradil?