Zdroj: Shutterstock

Soľ

Ktorá kuchyňa by sa zaobišla bez soli? Pokojne ju možno nakúpiť aj do zásoby, lebo nemá dátum spotreby. Soľ sa často používa na ochranu potravín pred pokazením, takže je sama konzervantom. Vďačí za to faktu, že "vyťahuje" z jedla vodu, čím sa vytvára suché prostredie neschopné množiť plesne a baktérie. Skladujte ju tak, aby nezvlhla.