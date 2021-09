Zdroj: Shutterstock

Checkpoint Charlie (Berlín)

Snáď žiadny symbol v modernej histórii lepšie neimplementoval hodnotu slobody ako Berlínsky múr. Po druhej svetovej vojne si územie Nemecka rozdelili víťazní spojenci: USA, Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Sovietsky zväz. A keďže Berlín ležal priamo vo východnom Nemecku, museli rozdeliť aj ten. Výsledok sa dal predvídať: východní Nemci využívali Berlín ako prostriedok na útek za slobodou. Do roku 1961 emigrovalo do západného Nemecka asi 20 % obyvateľov východného Nemecka, preto Sovieti postavili stenu s ostnatým drôtom. Až do slávneho pádu v roku 1989 bol najvýznamnejším priechodným bodom pre cudzincov a vojenský personál Checkpoint Charlie. Mestá svetovej triedy ako Berlín sa však vyvíjajú a hoci je jeho história fascinujúca, dnes je Checkpoint Charlie pre turistov sklamaním. Búdka totiž stojí len tak, uprostred ulice. V ruchu veľkomesta zaniká a nemá atmosféru, akú by si také výnimočné miesto zaslúžilo.