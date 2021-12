zdroj: Private Islands Online

Fotostory Ostrovy na predaj: Niektoré stoja menej ako dvojizbový byt

Najradšej by ste sa odsťahovali niekam, kde by ste mali od všetkých pokoj? Je to možné, len si treba pripraviť niekoľko desiatok tisíc eur. Pokojne si totiž môžete kúpiť vlastný ostrov. Pozrite, aké sú po celom svete na predaj práve teraz.