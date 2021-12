zdroj: Sotheby's International Realty

Fotostory Nehnuteľnosti uprostred ničoho: Do ktorej by ste sa hneď vybrali?

Túžite niekedy po úplnom pokoji a tichu? Najradšej by ste sa odsťahovali niekam veľmi, naozaj veľmi ďaleko? Ak máte peniaze, nemal by to byť problém. Sen by sa stal skutočnosťou, pokiaľ by ste kúpili niektorú z týchto "odstrčených" nehnuteľností.