Nápoj, vďaka ktorému starnete rýchlejšie

Odborníci na výživu aj kozmetiku hľadajú spôsoby ako vzdorovať času. Vytvárajú cvičenia, krémy, jedlá, ktoré majú predĺžiť život, no zatiaľ nápoj večnej mladosti nenašli. Na druhej strane sú plné obchody nápojov, ktoré váš život reálne skracujú a dokonca budete vyzerať aj omnoho staršie, ako by ste na svoj vek mali. Možno aj vy si doprajete denne tento nápoj a potom sa čudujete, ako to, že zo dňa na deň vyzeráte staršie. Naše telo podľa štúdií ruinujú sladké sýtené nápoje skoro rovnako intenzívne ako napríklad fajčenie.