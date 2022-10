Zdroj: Shutterstock

Hanno a horiaca džungľa

Na rozhraní 6. a 5. storočia pred Kristom sa Kartáginec a moreplavec Hanno vydal s 30-tisíc ľuďmi na 76 lodiach pozdĺž západného pobrežia Afriky. Hlavným motívom cesty bolo hľadanie zlata. Nikto v tom čase ani len netušil, čo môže očakávať v západnej Afrike. Hanno sa vrátil so správami o zvláštnych ľuďoch, ktorí tam žili. Opísal ich takmer ako mýtické bytosti a tvrdil, že v jaskyniach žije skupina mužov, ktorí dokážu bežať rýchlejšie ako kone. Išlo o „srsnatých“ ľudí, ktorými boli v skutočnosti gorily. Dodnes nie je jasné, kam presne Hanno doplával. Vedecká obec sa zhoduje, že pravdepodobne do oblasti dnešného Senegalu a Gambie. Jeho najstrašnejší príbeh však pochádza z prieskumu ostrova. „Cez deň sme nevideli nič len les,“ oznámil Hanno, „ale v noci sme zbadali horieť veľa ohňov, pričom celý ostrov bol v plameňoch. „Prúdy ohňa sa vlievali do mora a krajina bola pre horúčavu neprístupná,“ napísal Hanno. Pravdepodobne bol svedkom výbuchu sopky.