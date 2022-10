Zdroj: profimedia

Angelina Jolie: Krásna Angelina by to so svojím vzhľadom zrejme dotiahla pred kamery tak či tak, ale modelingový skaut ju oslovil ako prvý. Foteniu sa venovala pomerne dosť a až následne presedlala na herectvo, ktoré jej vynieslo Oskara i Zlatý glóbus.