Zdroj: Shutterstock

North York Moors Railway, Veľká Británia

Cesta medzi Whitby a Pickering na severe Anglicka s dĺžkou 39 kilometrov a 105 minútami vás vráti do zlatej éry cestovania vlakom a sľubujeme, že to bude výlet, na ktorý nezabudnete. Táto železnica na parný pohon existuje už od 30. rokov 19. storočia a nový život dostala v roku 1967, keď sa jej obnovy ujala skupina miestnych dobrovoľníkov. Pre maximálne luxusný zážitok nastúpte do jedálenského vozňa Pullman, kde si môžete vychutnať buď štvorchodovú večeru, alebo trojchodový obed. Medzi neprehliadnuteľné atrakcie na ceste patrí stanica Pickering z 30. rokov 20. storočia, Goathland, ktorá slúžila ako stanica dedinky Rokville vo filme Harry Potter a Kameň mudrcov, ako aj historický prístav Whitby, kde cesta končí. Vlak premáva od apríla do októbra.