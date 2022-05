zdroj: Shutterstock

Fotostory Najčastejšie fóbie sveta: Máte niektorú z nich aj vy?

Každý sa niečoho bojí, no v extrémnych prípadoch tento strach prerastá až do fóbie. A možno by ste sa až čudovali, že to nie je nič nezvyčajné. Toto sú najčastejšie fóbie ľudí.