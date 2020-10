zdroj: Shutterstock

Fotostory Modelky 80-tych rokov: Vtedy kočky, a dnes? Pozrite na ne, jedna je z Československa

Dnes je známych modeliek celá kopa, no kedysi to bolo inak. Boli to práve 80-te roky, ktoré rozbehli módny biznis naplno a vytiahli celkom hore prvú hŕstku neprehliadnuteľných žien. Vyšliapali cestu ďalším supermodelkám a mnohé svoje čaro nestratili ani vekom.