Zdroj: Shutterstock

Chobotnica s modrými krúžkami

Chobotnica s modrými krúžkami patrí do rodu Hapalochlaena. Je to mimoriadne jedovatý živočích známy jasnými, dúhovo modrými krúžkami, ktoré sa objavia, keď je ohrozená. Malé chobotničky sú bežné v tropických a subtropických koralových útesoch a v Tichom a Indickom oceáne. Hoci disponujú silným neurotoxínom tetrodoxínom, sú veľmi plaché a je málo pravdepodobné, že by zabili človeka. Keď však na chobotničku šliapnete, máte smolu. Pri prenose jedu sa zanechávajú len nepatrné stopy a môže byť bezbolestné, takže si nemusíte uvedomiť nebezpečenstvo, kým neprídu dýchacie ťažkosti a ochrnutie. Medzi ďalšie príznaky patrí nevoľnosť, slepota a zlyhanie srdca, ale smrť (ak sa vyskytne) zvyčajne vyplýva z ochrnutia bránice. Pre uhryznutie modrou chobotnicou neexistuje protijed, ale tetrodotoxín sa metabolizuje a vylučuje v priebehu niekoľkých hodín. Jedna chobotnica má dosť jedu na to, aby zabila 25 dospelých ľudí v priebehu niekoľkých minút.