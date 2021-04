Zdroj: Public Domain

Frank Lee Morris a bratia Anglinovci

Najslávnejšia väznica v histórii Alcatraz bola prechodným domovom mnohých zločincov, medzi nimi napríklad aj legendárneho Al Caponeho či zlodeja áut Allena Westa. O útek z najstráženejšej väznice sa celkovo pokúsilo tridsaťšesť väzňov pri štrnástich pokusoch. Väčšinu chytili, dvaja sa utopili v zálive a dvoch zastrelili. Otázniky sa vynárajú v spojitosti s trojicou Frank Lee Morris a bratia Anglinovci. Títo traja sa považujú za nezvestných, pravdepodobne už mŕtvych. Zložitý útek pripravoval niekoľko mesiacov vopred Morris, hlava celého úteku, ktorému bolo dokázané nadpriemerne vysoké IQ. Z cely unikli vydratím vlhkého betónu, cez ktorý sa dostali do starej vetracej šachty. Prebehli strechy a odkvapom sa spustili k moru, ktoré údajne prekonali so záchrannými vestami a s plávajúcim vakom zostrojeným zo starých pršiplášťov. Zaujímavé je, že ich telá sa nikdy nenašli, rovnako neboli spozorovaní na slobode. Strážcovia a riaditeľ väznice len ťažko pripúšťajú, že by z ich maximálne stráženej väznice niekto unikol, a tvrdia, že známe trio pochovalo okolité more.