zdroj: Youtube/Screen Junkies

Fotostory Kultové filmy mohli vyzerať inak: Ktorí herci odmietli superslávne úlohy?

Ako by to vyzeralo, ak by si Hana Sola strihol Al Pacino alebo keby v Pánovi prsteňov hral miesto Vigga Mortensena Nicolas Cage? Dnes to je pomerne zábavná predstava, ale všetko to mohlo byť práve takto. Ktorí herci dostali ponuku na dnes už superslávne úlohy, ale nakoniec ich nehrali?