Priveľa: Absolútnou klasikou je preplnený kufor, prípadne zbytočne veľa menších tašiek. Myslite na to, že nemusíte byť každý deň v niečom inom, veď jednotlivé kúsky si viete navzájom vyskladať do rôznych kombinácií. Držte sa univerzálnych farieb, berte viac tričiek ako nohavíc a topánok vám určite stačia tri páry. Baľte len to, čo naozaj budete nosiť, minimum vecí "pre istotu".