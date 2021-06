Brokolica

Plná vitamínov A, C, E, vlákniny. Jednoducho superpotravina bez ohľadu na to, či je varená alebo pečená, prípadne aj surová. Je to jeden z najzdravších druhov zeleniny, ktorú si môžete dať na tanier. Je to komplex výživných látok pre podporu imunity v sviežom balení.